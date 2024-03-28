Во Франции заблокировали фейковый сайт о "наборе" добровольцев на войну в Украине

Спецслужбы Франции добились закрытия сайта, который якобы искал французских добровольцев для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Заблокированный сайт имел вид настоящей страницы Министерства обороны Франции, которая используется для рекрутинга. Ссылки на него распространяли, в частности, в соцсети Twitter (X).

На фейковом сайте потенциальным рекрутам предлагалось связаться с "командиром подразделения Полем" для дальнейших указаний. Французское Минобороны и правительственные киберподразделения начало расследование инцидента.

Хотя официально французские власти не назвали вероятных подозреваемых в создании фейкового сайта, источник AFP заявил, что он имеет "признаки российских или пророссийских усилий в рамках дезинформационной кампании, которая утверждает, что французская армия готовится отправить войска в Украину".

Французское правительство недавно активизировало усилия по разоблачению российской дезинформации и дестабилизирующих кампаний, направленных на подрыв общественной поддержки Украины в ее противостоянии вторжению России.

Только с начала года Парижу пришлось реагировать на российский фейк о "гибели французских наемников" в Харькове и разоблачить масштабную сеть распространения Россией дезинформации о войне в Украине.