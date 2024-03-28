Норвежские СМИ пишут о дефиците яиц перед Пасхой, за ними едут в Швецию

Дефицит яиц в норвежских магазинах во время Страстной недели заставил жителей страны искать этот традиционный для пасхальных праздников товар в соседней Швеции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет норвежская газета Nettavisen.

В Норвегии о дефиците яиц заговорили в начале недели. Его причиной стало беспокойство властей относительно перепроизводства этого продукта (ранее фермерам даже предлагали компенсацию, чтобы те производили меньше яиц), а также вспышка птичьего гриппа.

Издание утверждает, что шведский торговый центр Nordby, расположенный недалеко от границы с Норвегией и примерно в 100 километрах к югу от Осло, был переполнен "отчаянными" норвежцами, которые пытаются запастись яйцами.

Тогда как в продуктовом магазине Maxi-Mat, расположенном в центре норвежской столицы, яйца закончились еще во вторник, соседний Nordby был вынужден ограничить количество приобретенных яиц до трех контейнеров по 20 штук в каждом на одну семью.

Как отмечает Nettavisen, в Швеции не только больше яиц в предпасхальный период – они также стоят примерно на 30% дешевле, чем в Норвегии.

В то же время проблема дефицита касается не только Норвегии. Перед Пасхой цены на яйца во многих странах мира достигли почти исторического максимума из-за высокого спроса, все большей конкуренции и вспышки болезней среди птиц.

К примеру, в датской Зеландии уничтожили 20 тысяч кур, среди которых обнаружили вспышку птичьего гриппа.