У Німеччині перекинувся автобус з пасажирами: понад 20 постраждалих

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія сталась аварія за участю пасажирського автобуса, внаслідок якої постраждали понад 20 осіб.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Аварія сталась на трасі А44. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся на бік біля міста Верль, що за 100 кілометрів на схід від Дюссельдорфа.

dpa

Через аварію була перекрита ділянка автобану А44. На місце події виїхали пожежники, а також вилетів рятувальний вертоліт.

Спочатку поліція повідомила, що 21 людина отримала легкі поранення і одна людина була серйозно травмована. Пізніше вони уточнили, що 20 осіб отримали легкі травми, ще одна – серйозні. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Представник поліції повідомив, що автобус перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Вони поверталися з поїздки до Англії.

Причина аварії досі не з'ясована.

Нагадаємо, 27 березня потрапив у аварію автобус Flixbus, який їхав у напрямку Мюнхена. Незадовго до прибуття до Лейпцига автобус із невідомих причин з'їхав з дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся.

За даними поліції, в автобусі перебували 54 пасажири. Четверо загинули, ще 29 отримали поранення, з них шестеро перебувають у важкому стані.

62-річний водій автобуса Flixbus із Чехії перебуває під слідством.

Згодом у МЗС України повідомили, що внаслідок аварії постраждали дві українки.