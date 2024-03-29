В Германии перевернулся автобус с пассажирами: более 20 пострадавших

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой пострадали более 20 человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на трассе А44. Автобус съехал с дороги и перевернулся на бок возле города Верль, что в 100 километрах к востоку от Дюссельдорфа.

dpa

Из-за аварии был перекрыт участок автобана А44. На место происшествия выехали пожарные, а также вылетел спасательный вертолет.

Сначала полиция сообщила, что 21 человек получил легкие ранения и один человек был серьезно травмирован. Позже они уточнили, что 20 человек получили легкие травмы, еще один – серьезные. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Представитель полиции сообщил, что автобус перевозил учеников профессионально-технического училища в Варбурге. Они возвращались из поездки в Англию.

Причина аварии до сих пор не выяснена.

Напомним, 27 марта попал в аварию автобус Flixbus, который ехал в направлении Мюнхена. Незадолго до прибытия в Лейпциг автобус по неизвестным причинам съехал с дороги, въехал в группу деревьев и перевернулся.

По данным полиции, в автобусе находились 54 пассажира. Четверо погибли, еще 29 получили ранения, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

62-летний водитель автобуса Flixbus из Чехии находится под следствием.

Впоследствии в МИД Украины сообщили, что в результате аварии пострадали две украинки.