У Литві не бачать причин піднімати рівень загрози тероризму після стрілянини у Підмосков'ї

У Литві не вважають, що після нещодавнього теракту в Росії у країні зросла ймовірність терористичної атаки.

Такого висновку дійшов Департамент державної безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

На засіданні робочої групи з боротьби з тероризмом в четвер обговорювали "розвиток терористичної ситуації в Європі" та теракт, що стався минулого тижня в Росії.

"На засіданні було зроблено висновок, що наразі немає доказів будь-яких планів здійснення теракту в Литві, тому рівень загрози терористичної атаки залишається низьким", – заявили у Департаменті держбезпеки.

Група також обговорила все більшу міграцію з Центральної Азії до Литви і потенційний ризик радикального ісламізму.

За даними Департаменту міграції, за останні три роки громада вихідців з Центральної Азії в Литві зросла більш ніж у 10 разів – з 2 тисяч до понад 23 тисяч осіб.

Серед них близько 8 тисяч прибули з Узбекистану, близько 6 тисяч – з Киргизстану і близько 5 700 – з Таджикистану.

Серед нещодавніх прибулих виявили людей з радикальними ісламістськими поглядами і деяких оголосили загрозою нацбезпеці та рекомендували не видавати їм візу або дозвіл на тимчасове проживання.

Та, за даними Департаменту держбезпеки, серед цих людей не виявили нікого з терористичними намірами.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нещодавній теракт у підмосковній концертній залі Crocus City Hall засвідчив, що загроза від джихадистського угруповання "Ісламська держава" зберігається.

У Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.