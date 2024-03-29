В Литве не видят причин повышать уровень угрозы терроризма после стрельбы в Подмосковье
В Литве не считают, что после недавнего теракта в России в стране возросла вероятность террористической атаки.
К такому выводу пришел Департамент государственной безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
На заседании рабочей группы по борьбе с терроризмом в четверг обсуждали "развитие террористической ситуации в Европе" и теракт, произошедший на прошлой неделе в России.
"На заседании был сделан вывод, что пока нет доказательств каких-либо планов осуществления теракта в Литве, поэтому уровень угрозы террористической атаки остается низким", – заявили в Департаменте госбезопасности.
Группа также обсудила все большую миграцию из Центральной Азии в Литву и потенциальный риск радикального исламизма.
По данным Департамента миграции, за последние три года община выходцев из Центральной Азии в Литве выросла более чем в 10 раз – с 2 тысяч до более 23 тысяч человек.
Среди них около 8 тысяч прибыли из Узбекистана, около 6 тысяч – из Кыргызстана и около 5 700 – из Таджикистана.
Среди недавних прибывших обнаружили людей с радикальными исламистскими взглядами и некоторых объявили угрозой нацбезопасности и рекомендовали не выдавать им визу или разрешение на временное проживание.
Но, по данным Департамента госбезопасности, среди этих людей не обнаружили никого с террористическими намерениями.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавний теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall показал, что угроза от джихадистской группировки "Исламское государство" сохраняется.
Во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.
Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершило несколько попыток атак на территории Франции.