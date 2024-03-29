В Греции произошло умеренной силы землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Греции у побережья западного Пелопоннеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Kathimerini.

По данным Афинского геодинамического института, землетрясение произошло в 9:12 утра в пятницу утром, а его центр находился под морским дном у островов Строфадес, примерно в 120 километрах к юго-юго-западу от города Патры.

Это было землетрясение магнитудой 5,7, а за минуту до него произошел более слабый толчок магнитудой 4,3.

Толчки ощущали в греческой столице и на южном острове Крит.

Сообщений о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Греция расположена в очень сейсмически активном регионе и землетрясения являются распространенным явлением. Подавляющее большинство не наносит никаких травм людям и повреждениям зданий.

В январе восточнее Эвбеи, второго по величине острова Греции, произошло землетрясение магнитудой 4,6.

А недавно, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4 – толчки разбудили многих местных жителей.