Бербок: Шольц відмовляє Україні у Taurus не тому, що боїться Путіна

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок прокоментувала твердження щодо відмови канцлера Олафа Шольца постачати ракети Taurus Україні через можливий страх перед главою РФ Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю медіагрупі Funke, яке наводить Tagesspiegel.

Відповідаючи на запитання, чи Шольц виступає проти поставки Taurus через страх перед Путіним, Бербок сказала: "Канцлер не боїться Путіна".

Вона також закликала припинити дискусії про можливу передачу Taurus Україні через ризик дестабілізації з боку РФ.

"Частина російської військової пропаганди має на меті розділити і дестабілізувати західні демократії. Ми не повинні дозволити цьому статися, особливо коли ми стоїмо перед виборами – європейськими виборами або національними виборами в Німеччині", – додала Бербок.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.

Раніше німецький канцлер Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.