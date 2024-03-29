Бербок: Шольц отказывает Украине в Taurus не потому, что боится Путина

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок прокомментировала отказ канцлера Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине из-за возможного страха перед главой РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью медиагруппе Funke, которое приводит Tagesspiegel.

Отвечая на вопрос, выступает ли Шольц против поставки Taurus из-за страха перед Путиным, Бербок сказала: "Канцлер не боится Путина".

Она также призвала прекратить дискуссии о возможной передаче Taurus Украине из-за риска дестабилизации со стороны РФ.

"Часть российской военной пропаганды имеет целью разделить и дестабилизировать западные демократии. Мы не должны позволить этому произойти, особенно когда мы стоим перед выборами – европейскими выборами или национальными выборами в Германии", – добавила Бербок.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что получает "раздраженные комментарии" от Германии, когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут быть особенности целеуказания ракет.