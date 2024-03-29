Топгенерал США Браун: Ризики через відправку Україні ATACMS знизилися 

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що ризики ескалації війни, пов’язані з постачанням далекобійних ракет ATACMS Україні, сьогодні знизилися у порівнянні з тим, якими були раніше.

Про це Браун сказав у спілкуванні з журналістами у четвер, його цитує Defence One, повідомляє "Європейська правда".

Браун зазначив, що стримана відповідь Росії на серію недавніх атак українських безпілотників на території РФ дозволила Пентагону скорегувати свій аналіз ескалаційного ризику через відправку ATACMS.

"Це те, на що ми... звертаємо увагу. Яка ймовірність ескалації на основі… різних можливостей і різних дій", – сказав він.

Оглядачі та деякі законодавці-республіканці наполягали на тому, щоб Сполучені Штати направили ракети ATACMS Києву, оскільки це дозволило б українським силам створювати небезпеку для російських позицій, включно з Кримом. Використання цих ракет ускладнило би просування Росії, оскільки Україна могла б продовжувати завдавати ударів навіть по найкраще укріплених російських позиціях практично з будь-якої точки.

Деякі оглядачі кажуть, що якщо Конгрес США не ухвалить додатковий пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів, Росія може захопити більше територій вже цієї весни.

Браун закликав до швидкого ухвалення пакета підтримки та сказав, що Україна зіткнеться з продовженням артилерійських обстрілів в осяжному майбутньому. Він також зазначив, що побоювання щодо масштабного весняного російського наступу можуть бути перебільшеними.

"Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся... що сталося протягом... минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали. І, як я би сказав, це майже м’ясорубка", – зазначив Браун.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що американський Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км). Однак офіційно у Пентагоні цього не підтвердили.

На пресконференції в лютому президент Володимир Зеленський розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.