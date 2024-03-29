Топ-генерал США Браун: Риски из-за отправки Украине ATACMS снизились

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что риски эскалации войны, связанные с поставкой дальнобойных ракет ATACMS Украине, сегодня снизились по сравнению с тем, какими были раньше.

Об этом Браун сказал в общении с журналистами в четверг, его цитирует Defence One, сообщает "Европейская правда".

Браун отметил, что сдержанный ответ России на серию недавних атак украинских беспилотников на территории РФ позволил Пентагону скорректировать свой анализ эскалационного риска из-за отправки ATACMS.

"Это то, на что мы... обращаем внимание. Какова вероятность эскалации на основе... различных возможностей и различных действий", – сказал он.

Обозреватели и некоторые законодатели-республиканцы настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты направили ракеты ATACMS Киеву, поскольку это позволило бы украинским силам создавать опасность для российских позиций, включая Крым. Использование этих ракет усложнило бы продвижение России, поскольку Украина могла бы продолжать наносить удары даже по лучше всего укрепленным российским позициям практически из любой точки.

Некоторые обозреватели говорят, что если Конгресс США не примет дополнительный пакет помощи Украине на 60 млрд долларов, Россия может захватить больше территорий уже этой весной.

Браун призвал к быстрому принятию пакета поддержки и сказал, что Украина столкнется с продолжением артиллерийских обстрелов в обозримом будущем. Он также отметил, что опасения относительно масштабного весеннего российского наступления могут быть преувеличенными.

"Я не знаю, смогут ли россияне осуществить большое наступление. Я имею в виду, что если вы посмотрите... что произошло в течение... прошлого года, то россияне фактически бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили. И, как я бы сказал, это почти мясорубка", – отметил Браун.

Недавно СМИ сообщали, что американский Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью более 180 миль (примерно 290 км). Однако официально в Пентагоне этого не подтвердили.

На пресс-конференции в феврале президент Владимир Зеленский рассказал, что положительно настроен относительно возможных поставок дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.