У Польщі перехопили понад 300 тонн незаконно ввезених відходів з Балтії

Польські митники заявили про перехоплення на кордоні великої партії відходів, які спробували ввезти в країну під оманливими документами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Митники Підляського воєводства неподалік від кордону з Литвою зупинили для перевірки 13 вантажівок. Задекларованим в електронній системі SENT вантажем на 300 тонн вказувалися відходи скляної тари, проте виявилося, що насправді вантажівки перевозили змішані відходи – скло, метал, пластик і викинуте взуття. Також з’ясувалось, що перевізник не мав необхідних ліцензій.

1⃣3⃣ ciężarówek przewożących łącznie ponad 3⃣0⃣0⃣ ton nielegalnych odpadów zatrzymali w pobliżu 🇵🇱-🇱🇹 granicy w #Budzisko funkcjonariusze podlaskiej #KAS i inspektorzy @wios_bialystok.

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За неправдиве декларування у системі SENT перевізнику загрожує штраф у розмірі 260 тисяч злотих (2,5 млн грн), а за перевезення цього типу вантажів без ліцензій – 156 тисяч злотих (1,5 млн грн). На додачу, нелегальне ввезення відходів на територію Польщі може каратися терміном до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді Польща заявила, що подає на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів.

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