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У Польщі перехопили понад 300 тонн незаконно ввезених відходів з Балтії

Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 13:45 — Марія Ємець

Польські митники заявили про перехоплення на кордоні великої партії відходів, які спробували ввезти в країну під оманливими документами. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Митники Підляського воєводства неподалік від кордону з Литвою зупинили для перевірки 13 вантажівок. Задекларованим в електронній системі SENT вантажем на 300 тонн вказувалися відходи скляної тари, проте виявилося, що насправді вантажівки перевозили змішані відходи – скло, метал, пластик і викинуте взуття. Також з’ясувалось, що перевізник не мав необхідних ліцензій. 

За неправдиве декларування у системі SENT перевізнику загрожує штраф у розмірі 260 тисяч злотих (2,5 млн грн), а за перевезення цього типу вантажів без ліцензій – 156 тисяч злотих (1,5 млн грн). На додачу, нелегальне ввезення відходів на територію Польщі може каратися терміном до 10 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у листопаді Польща заявила, що подає на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів.

У Данії після суперечок відкликали дозвіл на імпорт нафтовмісної стічної води з Норвегії.

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