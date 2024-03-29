В Польше перехватили более 300 тонн незаконно ввезенных отходов из Балтии

Польские таможенники заявили о перехвате на границе крупной партии отходов, которые попытались ввезти в страну с подложными документами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Таможенники Подляского воеводства неподалеку от границы с Литвой остановили для проверки 13 грузовиков. Задекларированным в электронной системе SENT грузом на 300 тонн указывались отходы стеклянной тары, однако оказалось, что на самом деле грузовики перевозили смешанные отходы – стекло, металл, пластик и выброшенную обувь. Также выяснилось, что у перевозчика не было необходимых лицензий.

1⃣3⃣ ciężarówek przewożących łącznie ponad 3⃣0⃣0⃣ ton nielegalnych odpadów zatrzymali w pobliżu 🇵🇱-🇱🇹 granicy w #Budzisko funkcjonariusze podlaskiej #KAS i inspektorzy @wios_bialystok.

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За ложное декларирование в системе SENT перевозчику грозит штраф в размере 260 тысяч злотых (2,5 млн грн), а за перевозку этого типа грузов без лицензий – 156 тысяч злотых (1,5 млн грн). В дополнение, нелегальный ввоз отходов на территорию Польши может караться сроком до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре Польша заявила, что подает на Германию в Суд ЕС из-за незаконного ввоза отходов.

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