Росія вирішила вислати молдовського дипломата

Міністерство закордонних справ Росії 29 березня викликало посла Молдови Ліліана Дарія та оголосило йому про вислання одного співробітника молдовського посольства.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Молдови, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Відомство підтвердило виклик посла в Москві до російського МЗС, де йому повідомили про оголошення співробітника посольства персоною нон грата на території Росії.

"МЗС висловлює жаль стосовно цього рішення і повторно підкреслює, що влада Республіки Молдова вживає всіх необхідних заходів для запобігання спробам втручання у внутрішні справи нашої країни", – додали в молдовському МЗС.

Про вислання молдовського дипломата стало відомо через кілька днів після того, як співробітник російського посольства в Молдові був оголошений персоною нон грата й виїхав до Росії.

Причиною стало відкриття Росією без згоди Молдови шести виборчих дільниць на території Придністров’я для "перевиборів" Путіна.