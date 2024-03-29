Россия решила выслать молдовского дипломата

Министерство иностранных дел России 29 марта вызвало посла Молдовы Лилиана Дария и объявило ему о высылке одного сотрудника молдовского посольства.

Об этом говорится в сообщении МИД Молдовы, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Ведомство подтвердило вызов посла в Москве в российский МИД, где ему сообщили об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата на территории России.

"МИД выражает сожаление по поводу этого решения и повторно подчеркивает, что власти Республики Молдова принимают все необходимые меры для предотвращения попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", – добавили в молдовском МИД.

О высылке молдовского дипломата стало известно через несколько дней после того, как сотрудник российского посольства в Молдове был объявлен персоной нон грата и выехал в Россию.

Причиной стало открытие Россией без согласия Молдовы шести избирательных участков на территории Приднестровья для "перевыборов" Путина.