Литва викликала представника посольства Білорусі через заяви Лукашенка

Литва викликала тимчасового повіреного Білорусі та вручила йому ноту протесту у зв’язку з останніми заявами самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 29 березня до МЗС Литви викликали тимчасового повіреного Білорусі Ярослава Хмиля, якому вручили ноту протесту у зв’язку з погрозами Лукашенка на адресу Литви.

В МЗС зазначили, що Лукашенко безпідставно звинувачує Литву у "створенні військової загрози" та закликає білоруську армію готуватися до конфронтації з країнами Балтії та Польщею.

"МЗС Литви відзначає, що такі заяви можна розцінювати як подальшу ескалацію агресивної зовнішньої політики білоруської влади, і вони є цілковито неприйнятними… МЗС вимагає, щоб Білорусь невідкладно надала офіційні пояснення даної заяви Лукашенка, та вкотре нагадує, що Литва вживатиме усіх можливих заходів для гарантування своєї безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", – заявили у Вільнюсі.

Нагадаємо, цього тижня під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю "рішуче відповідати на провокації".