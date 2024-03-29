Литва вызвала представителя посольства Беларуси из-за заявлений Лукашенко

Литва вызвала временного поверенного Беларуси и вручила ему ноту протеста в связи с последними заявлениями самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пятницу 29 марта в МИД Литвы вызвали временного поверенного Беларуси Ярослава Хмыля, которому вручили ноту протеста в связи с угрозами Лукашенко в адрес Литвы.

В МИД отметили, что Лукашенко безосновательно обвиняет Литву в "создании военной угрозы" и призывает белорусскую армию готовиться к конфронтации со странами Балтии и Польшей.

"МИД Литвы отмечает, что такие заявления можно расценивать как дальнейшую эскалацию агрессивной внешней политики белорусских властей, и они полностью неприемлемы... МИД требует, чтобы Беларусь безотлагательно предоставила официальные объяснения данного заявления Лукашенко, и еще раз напоминает, что Литва будет принимать все возможные меры для обеспечения своей безопасности, суверенитета и территориальной целостности", – заявили в Вильнюсе.

Напомним, на этой неделе во время поездки в расположение белорусских военных у западной границы Лукашенко обсуждал потенциальную операцию в так называемом Сувалковском коридоре – узком перешейке с территории Польши и Литвы, отделяющем Беларусь от Калининградской области РФ, и пугал готовностью "решительно отвечать на провокации".