Депутат "АдГ" хочет судиться, потому что СМИ написали, что он брал деньги Кремля

Депутат Бундестага от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстронь решил обжаловать в суде обвинения в том, что он получал выгоды от разоблаченной на этой неделе в Европе российской сети влияния.

Такой комментарий Быстронь, имеющий чешское происхождение, предоставил информагентству ČTK, сообщает "Европейская правда".

По мнению депутата, обвинения являются "местью правительства Фиалы" за его речь во время антиправительственного протеста на Вацлавской площади в Праге в сентябре 2022 года. Тогда Быстронь раскритиковал премьера Чехии за то, что тот якобы назвал демонстрантов "русскими тараканами".

"Я подам в суд в Чешской Республике как против ответственного автора, так и против самой платформы", – добавил он, имея в виду чешскую газету Denik N, которая опубликовала соответствующее расследование вместе со Spiegel.

Попутно Быстронь раскритиковал закрытие ресурса Voice of Europe, который, по данным чешских спецслужб, был площадкой пророссийского влияния в Чехии, назвав это "наступлением на свободу слова".

"Это не случайно, что эта глобалистская кампания началась в Чехии. Правительство чешского премьер-министра Петра Фиалы является одним из крупнейших сторонников продолжения войны в Украине, а чешская оружейная промышленность является одним из крупнейших бенефициаров конфликта в мире", – считает он.

На этой неделе стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.