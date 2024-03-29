США розробляють нові візові обмеження для посадовців Гонконгу

Сполучені Штати заявили, що вживають заходів для запровадження нових візових обмежень для низки посадовців Гонконгу через утиски прав та свобод у підконтрольному Китаю місті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена йдеться про те, що протягом минулого року Китай продовжував вживати заходів, спрямованих проти обіцяного високого рівня автономії, демократичних інститутів, прав і свобод Гонконгу, зокрема шляхом нещодавнього ухвалення закону про нацбезпеку.

"У відповідь на це Державний департамент оголошує, що вживає заходів для запровадження нових візових обмежень для багатьох посадовців Гонконгу, відповідальних за посилення утисків прав і свобод", – сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що нове законодавство про безпеку Гонконгу порушує його міжнародні зобов'язання, зокрема угоду про передачу міста Пекіну, що підписали Велика Британія та Китай.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що уряд Великої Британії розглядає можливість скоротити кількість громадян Китаю, які можуть в'їжджати до країни за дипломатичною або службовою необхідністю, оминаючи звичайні візові перевірки, через побоювання, що цією системою зловживають для завезення шпигунів.

Уряди США та Великої Британії також оголосили про запровадження санкцій проти компанії та двох осіб, пов'язаних з урядом Китаю, через низку кібератак на британську ЦВК та законодавців в обох країнах.