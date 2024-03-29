США разрабатывают новые визовые ограничения для чиновников Гонконга

Соединенные Штаты заявили, что принимают меры для введения новых визовых ограничений для ряда должностных лиц Гонконга из-за ущемления прав и свобод в подконтрольном Китаю городе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится о том, что в течение прошлого года Китай продолжал принимать меры, направленные против обещанного высокого уровня автономии, демократических институтов, прав и свобод Гонконга, в частности путем недавнего принятия закона о нацбезопасности.

"В ответ на это Государственный департамент объявляет, что принимает меры для введения новых визовых ограничений для многих должностных лиц Гонконга, ответственных за усиление притеснений прав и свобод", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что новое законодательство о безопасности Гонконга нарушает его международные обязательства, в частности соглашение о передаче города Пекину, которое подписали Великобритания и Китай.

Кроме того, СМИ сообщали, что правительство Великобритании рассматривает возможность сократить количество граждан Китая, которые могут въезжать в страну по дипломатической или служебной необходимости, минуя обычные визовые проверки, из-за опасений, что этой системой злоупотребляют для завоза шпионов.

Правительства США и Великобритании также объявили о введении санкций против компании и двух лиц, связанных с правительством Китая, из-за ряда кибератак на британскую ЦИК и законодателей в обеих странах.