США разрабатывают новые визовые ограничения для чиновников Гонконга
Соединенные Штаты заявили, что принимают меры для введения новых визовых ограничений для ряда должностных лиц Гонконга из-за ущемления прав и свобод в подконтрольном Китаю городе.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится о том, что в течение прошлого года Китай продолжал принимать меры, направленные против обещанного высокого уровня автономии, демократических институтов, прав и свобод Гонконга, в частности путем недавнего принятия закона о нацбезопасности.
"В ответ на это Государственный департамент объявляет, что принимает меры для введения новых визовых ограничений для многих должностных лиц Гонконга, ответственных за усиление притеснений прав и свобод", – сказал он.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что новое законодательство о безопасности Гонконга нарушает его международные обязательства, в частности соглашение о передаче города Пекину, которое подписали Великобритания и Китай.
Кроме того, СМИ сообщали, что правительство Великобритании рассматривает возможность сократить количество граждан Китая, которые могут въезжать в страну по дипломатической или служебной необходимости, минуя обычные визовые проверки, из-за опасений, что этой системой злоупотребляют для завоза шпионов.
Правительства США и Великобритании также объявили о введении санкций против компании и двух лиц, связанных с правительством Китая, из-за ряда кибератак на британскую ЦИК и законодателей в обеих странах.