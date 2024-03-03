Молдова про заяви Лаврова щодо Придністров'я: Не має права читати лекції про демократію

Міністерство закордонних справ Молдови відреагувало на заяви глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, який коментував звернення придністровських депутатів по допомогу до Росії.

Заяву молдовського зовнішньополітичного відомства наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслили у МЗС Молдови, "Лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", – наголосили у міністерстві.

У МЗС додали, що Придністров’я користується перевагами економічної інтеграції з ЄС. Понад 70% товарів Придністров'я експортує до країн Євросоюзу, заявили в міністерстві.

"Молдова – демократична держава, для якої свобода і повага до прав людини є основоположними цінностями. Ми будуємо європейське майбутнє, щоб усі наші громадяни, незалежно від мови та етнічної приналежності, жили в мирі та процвітанні", – ідеться в повідомленні МЗС.

Напередодні Лавров заявив, що Молдова блокує переговорний процес формату "5+2" щодо придністровського врегулювання.

Також російський міністр звинувачує Молдову у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також в "серйозному економічному тиску на Придністров'я".

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

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