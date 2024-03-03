Молдова о заявлениях Лаврова о Приднестровье: Не имеет права читать лекции о демократии

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, который комментировал обращение приднестровских депутатов за помощью к России.

Заявление молдавского внешнеполитического ведомства приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнули в МИД Молдовы, "Лавров и кремлевский режим не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе".

"Страна, которая сажает в тюрьмы оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли", – отметили в министерстве.

В МИД добавили, что Приднестровье пользуется преимуществами экономической интеграции с ЕС. Более 70% товаров Приднестровье экспортирует в страны Евросоюза, заявили в министерстве.

"Молдова – демократическое государство, для которого свобода и уважение к правам человека являются основополагающими ценностями. Мы строим европейское будущее, чтобы все наши граждане, независимо от языка и этнической принадлежности, жили в мире и процветании", – говорится в сообщении МИД.

Накануне Лавров заявил, что Молдова блокирует переговорный процесс формата "5+2" по приднестровскому урегулированию.

Также российский министр обвиняет Молдову в "блокировании всего русского, дискриминации русского языка", а также в "серьезном экономическом давлении на Приднестровье".

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

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