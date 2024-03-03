Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести расследование гибели палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощи 29 февраля.

Об этом говорится в заявлении Борреля, сообщает "Европейская правда".

"В прошлый четверг более ста гражданских лиц были убиты и многие другие получили ранения, отчаянно пытаясь получить еду из машины с гуманитарной помощью, многие из них стали жертвами огня израильской армии во время давки, возникшей после этого", – отметил он.

Боррель назвал "неоправданными" действия армии Израиля.

В ЕС требуют проведения беспристрастного международного расследования инцидента, что позволит получить четкую картину событий.

В любом случае, Израиль обязан соблюдать нормы международного права и защищать распределение гуманитарной помощи гражданскому населению.

"Этот очень серьезный инцидент говорит о том, что ограничения на поступление гуманитарной помощи способствуют возникновению дефицита, голода и болезней, а также уровня отчаяния, что приводит к насилию. Боевые действия, которые не утихают, и игнорирование международного гуманитарного права породят полный хаос, который сделает невозможным распределение гуманитарной помощи", – добавил глава европейской дипломатии.

Израильские военные отрицают, что стреляли в большие толпы голодных людей, и заявляют, что большинство из них погибли в давке, или что их переехали грузовики при попытке бегства.

Тель-Авив утверждает, что израильские солдаты стреляли лишь по небольшой группе, которая отошла от грузовиков и угрожала контрольно-пропускному пункту.

В результате погибло более сотни палестинцев.

Ранее провести расследование призвала Франция.

По словам Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.