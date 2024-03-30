Німецький міністр закликав "друга Путіна" Шредера піти з СДПН

Міністр охорони здоров'я Німеччини, член Соціал-демократичної партії (СДПН) Карл Лаутербах закликав ексканцлера Герхарда Шредера залишити партію через близькість до лідера РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter (X).

Лаутербах зазначив, що колись дуже поважав Герхарда Шредера, оскільки, за його словами, той мав сміливість проводити реформи, навіть якщо не все йшло як слід.

"Сьогодні, на жаль, за нього соромно. Він більше не має нічого спільного з СДПН. Як "друг" Путіна, він повинен просто вийти з нашої партії", – заявив німецький міністр.

Ich habe Gerd Schröder einmal sehr geschätzt, er hatte Mut, Reformen anzupacken, auch wenn nicht alles richtig war. Heute muss man sich leider für ihn schämen. Mit der SPD hat das nichts mehr zu tun. Als „Freund“ Putins sollte er bei uns einfach austreten. https://t.co/oDIASVtzGs – Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 29, 2024

Лаутербах послався на інтерв'ю зі Шредером, яке взяло у нього інформаційне агентство dpa. У ньому колишній канцлер чітко дав зрозуміти, що він вірний своїй дружбі з Путіним більш ніж через два роки після нападу Росії на Україну. Шредер обґрунтував це тим, що його добрі зв'язки з Кремлем, можливо, допоможуть покласти край війні в Україні: "Ми багато років розумно працювали разом. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого рішення".

Раніше Шредер підтримав чинного канцлера Олафа Шольца, який відмовився постачати Україні ракети Taurus.

У жовтні минулого року він розповідав, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення, а його Київ запрошував як посередника.