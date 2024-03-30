У Греції заарештували члена банди, яка заробила $21 млрд на контрабанді паливних продуктів

Грецька влада заарештувала високопоставленого члена міжнародної банди, яка займалася контрабандою латиноамериканських паливних продуктів для незаконного продажу по всьому світу, отримавши прибуток в розмірі понад $21 млрд.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Член банди, громадянин Італії, на якого Інтерпол видав ордер на арешт, був знайдений у п'ятницю в південному передмісті Афін, повідомив агентству представник поліції на умовах анонімності.

За словами посадовця, ордер наказує заарештувати чоловіка та екстрадувати його до Венесуели для притягнення до відповідальності за злочини, включаючи незаконне транспортування та торгівлю ресурсами, що мають стратегічне значення.

Банда викрадала паливні продукти, які завантажувалися на її нафтові танкери з портів Латинської Америки, і відключала транспондери для відстеження, щоб обманювати судноплавних брокерів, йдеться в заяві поліції.

За даними поліції, злочинна організація отримала прибуток від контрабанди у розмірі понад 21 мільярд доларів, завдавши шкоди як брокерам, так і їхнім країнам.

Нагадаємо, влада Латвії арештувала та планує екстрадувати до США місцевого жителя Олега Чистякова через його роботу на компанію KanRus Trading Company, яка займалася контрабандою авіоніки до РФ в порушення американського експортного контролю.