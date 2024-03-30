В Греции арестовали члена банды, заработавшей $21 млрд на контрабанде топливных продуктов

Греческие власти арестовали высокопоставленного члена международной банды, которая занималась контрабандой латиноамериканских топливных продуктов для незаконной продажи по всему миру, получив прибыль в размере более $21 млрд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Член банды, гражданин Италии, на которого Интерпол выдал ордер на арест, был найден в пятницу в южном пригороде Афин, сообщил агентству представитель полиции на условиях анонимности.

По словам чиновника, ордер предписывает арестовать мужчину и экстрадировать его в Венесуэлу для привлечения к ответственности за преступления, включая незаконную транспортировку и торговлю ресурсами, имеющими стратегическое значение.

Банда похищала топливные продукты, которые загружались на ее нефтяные танкеры из портов Латинской Америки, и отключала транспондеры для отслеживания, чтобы обманывать судоходных брокеров, говорится в заявлении полиции.

По данным полиции, преступная организация получила прибыль от контрабанды в размере более 21 миллиарда долларов, нанеся ущерб как брокерам, так и их странам.

Напомним, власти Латвии арестовали и планируют экстрадировать в США местного жителя Олега Чистякова из-за его работы на компанию KanRus Trading Company, которая занималась контрабандой авионики в РФ в нарушение американского экспортного контроля.