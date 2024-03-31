Пылевое облако из Сахары накрыло Германию, Францию и Швейцарию

Части Европы накануне была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, который поднялся из пустыни Сахара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок над частями Франции, Швейцарии и южной Германии.

AFP

AFP

"Пыль из Сахары уже добралась, и вы можете видеть желтоватую облачность в воздухе", – сказал метеоролог Немецкой метеорологической службы Кристиан Герольд.

Ожидается, что в Германии пыль будет видна и в Пасхальное воскресенье.

Ежегодно из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. В то время как более крупные частицы быстро падают обратно на Землю, мельчайшие частицы иногда могут пролетать на тысячи километров.

Облако пыли из Сахары повлияло на качество воздуха в некоторых районах.

Швейцарская служба мониторинга airCHeck зафиксировала высокий уровень загрязнения в коридоре, простирающемся с юго-запада на северо-восток страны.

Метеоролог швейцарской телерадиокомпании SRF, сообщил, что было зафиксировано около 180 тысяч тонн пыли – примерно вдвое больше, чем во время подобных пылевых бурь за последние годы.

В то же время местные власти Франции объявили, что в некоторых районах порог загрязнения воздуха превышен. В департаменте Эро, что на побережье Средиземного моря, предостерегли жителей от интенсивных физических нагрузок.

В четверг в провинции Астурия на северо-западе Испании два человека погибли после падения в море в то время, как побережье страны накрыл шторм "Нельсон", движущийся с Британских островов.

В начале года десятки тысяч людей остались без электричества, а сотни поездов отменили после того, как шторм "Иша" с ливнями и порывами ветра накрыл Британию и Ирландию.