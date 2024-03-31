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Пылевое облако из Сахары накрыло Германию, Францию и Швейцарию

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Новости — Воскресенье, 31 марта 2024, 09:20 — Ирина Кутелева

Части Европы накануне была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, который поднялся из пустыни Сахара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок над частями Франции, Швейцарии и южной Германии.

 
AFP
 
AFP

"Пыль из Сахары уже добралась, и вы можете видеть желтоватую облачность в воздухе", – сказал метеоролог Немецкой метеорологической службы Кристиан Герольд.

Ожидается, что в Германии пыль будет видна и в Пасхальное воскресенье.

Ежегодно из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. В то время как более крупные частицы быстро падают обратно на Землю, мельчайшие частицы иногда могут пролетать на тысячи километров.

Облако пыли из Сахары повлияло на качество воздуха в некоторых районах.

Швейцарская служба мониторинга airCHeck зафиксировала высокий уровень загрязнения в коридоре, простирающемся с юго-запада на северо-восток страны.

Метеоролог швейцарской телерадиокомпании SRF, сообщил, что было зафиксировано около 180 тысяч тонн пыли – примерно вдвое больше, чем во время подобных пылевых бурь за последние годы.

В то же время местные власти Франции объявили, что в некоторых районах порог загрязнения воздуха превышен. В департаменте Эро, что на побережье Средиземного моря, предостерегли жителей от интенсивных физических нагрузок.

В четверг в провинции Астурия на северо-западе Испании два человека погибли после падения в море в то время, как побережье страны накрыл шторм "Нельсон", движущийся с Британских островов.

В начале года десятки тысяч людей остались без электричества, а сотни поездов отменили после того, как шторм "Иша" с ливнями и порывами ветра накрыл Британию и Ирландию.

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