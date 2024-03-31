Вучич обіцяє наступного разу збивати підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни

Президент Сербії Александар Вучич після інциденту з фіксацією в небі країни невідомого літаючого об’єкта заявив, що наступного разу у подібних випадках його одразу збиватимуть.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить РТС.

Коментарі Вучича пролунали під час його поїздки разом з головнокомандувачем сербської армії в аеропорт у Батайніці під Белградом, де розміщуються сербські повітряні сили і сили ППО.

"Чи був вчорашній об’єкт повітряною кулею, чи великим розвідувальним дроном? Він швидко зник з місця. Наступного дня ППО буде діяти і зіб’є його, щоб ми могли визначити, чий це апарат", – прокоментував Вучич.

Нагадаємо, вранці у суботу Сербія підняла два винищувачі МіГ-29 через невідомий літальний апарат в районі населеного пункту Валєво, але під час наведення літаків на зону перехоплення він зник з радарів.

На початку березня у Польщі знайшли декілька повітряних куль, які ймовірно прилетіли з Калінінградської області РФ.