Вучич обещает в следующий раз сбивать подозрительные объекты в воздушном пространстве страны

Президент Сербии Александар Вучич после инцидента с фиксацией в небе страны неизвестного летающего объекта заявил, что в следующий раз в подобных случаях его сразу будут сбивать.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит РТС.

Комментарии Вучича прозвучали во время его поездки вместе с главнокомандующим сербской армии в аэропорт в Батайнице под Белградом, где размещаются сербские воздушные силы и силы ПВО.

"Был ли вчерашний объект воздушным шаром или большим разведывательным дроном? Он быстро исчез с места. На следующий день ПВО будет действовать и собьет его, чтобы мы могли определить, чей это аппарат", – прокомментировал Вучич.

Напомним, утром в субботу Сербия подняла два истребителя МиГ-29 из-за неизвестного летательного аппарата в районе населенного пункта Валево, но во время наведения самолетов на зону перехвата он исчез с радаров.

В начале марта в Польше нашли несколько воздушных шаров, которые вероятно прилетели из Калининградской области РФ.