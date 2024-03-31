Еще один опрос прогнозирует британским консерваторам разгромное поражение на выборах

Британская Консервативная партия по итогам предстоящих выборов может получить даже менее 100 мест в парламенте, что стало бы ошеломляющим поражением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Sunday Times.

Анализ на основе опроса 15 тысяч британцев с правом голоса показал, что консерваторы могут выиграть только в 98 округах и получили бы менее 100 мест (в частности, ни одного в Шотландии и Уэльсе), тогда как лейбористы побеждают в 468 округах.

В целом опрос прогнозирует лейбористам 45% голосов – на 19 процентных пунктов больше, чем консерваторам.

Правопопулистская партия Найджела Фараджа наращивает поддержку и получила бы 8,5% голосов, несколько уступая либеральным демократам, которых поддержали бы 10,4% избирателей.

В эти результаты не входят избиратели, которые еще не определились с мнением – это около 15% опрошенных, что меньше, чем в большинстве предыдущих опросов. Консерваторы еще надеются заручиться поддержкой этих избирателей за время, остающееся до голосования.

Опрос проводила компания Survation по заказу общественной организации Best for Britain.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По данным СМИ, некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов.