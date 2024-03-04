До МЗС РФ після перехоплення секретних переговорів про Taurus прибув посол Німеччини

До МЗС Росії після скандалу зі зливом секретних переговорів німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні прибув посол Німеччини.

Про це повідомило російське агентство ТАСС, пише "Європейська правда".

Агентство зазначило, що посол Німеччини прибув до МЗС РФ, "куди його викликали через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст".

Утім, за інформацією Spiegel і інформаційного агентства DPA, німецький посол прибув до російського МЗС для розмови, яка була запланована заздалегідь і не була поспішно призначена зараз.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".







