В МИД РФ после перехвата секретных переговоров о Taurus прибыл посол Германии

В МИД России после скандала со сливом секретных переговоров немецкого руководства ВВС о поставках ракет Taurus Украине прибыл посол Германии.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

Агентство отметило, что посол Германии прибыл в МИД РФ, "куда его вызвали из-за разговора офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост".

Впрочем, по информации Spiegel и информационного агентства DPA, немецкий посол прибыл в российский МИД для разговора, который был запланирован заранее и не был поспешно назначен сейчас.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".