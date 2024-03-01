У Брюсселі люди під час дзвінка пожежникам зможуть показати відео з місця події

Брюссельська пожежно-рятувальна служба створила технічну можливість для того, щоб громадяни під час дзвінка могли включити відеотрансляцію з місця подій і пожежники одразу отримали максимально точну інформацію.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Починаючи з 1 березня, у разі дзвінка до пожежно-рятувальної служби люди зможуть увімкнути пряму трансляцію зі свого смартфона так, щоб її побачили диспетчери, і потім показали команді, яка буде їхати на виклик.

Технологічна інновація, яку впровадили брюссельські пожежники, є першою подібною в країні.

"Фото чи відео одразу дають більше інформації, ніж будь-які слова… Коли є повідомлення про пожежу чи підозру на неї, ми завжди висилаємо групу. Але коли люди будуть ділитися відеоінформацією, простіше визначити, які ресурси необхідні", – прокоментував речник служби Вальтер Дер’юв.

Для такої опції потрібно буде надати згоду на доступ до камери телефона і відкрити надіслане службами посилання. Розмову при цьому можна не переривати. На додачу це вирішує проблему з визначенням місця, оскільки люди у стресі не завжди можуть чітко пояснити, де вони перебувають.

З проханням ввімкнути відео оператор буде звертатися не в усіх, а лише окремих випадках.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю сталася велика пожежа у житловому будинку в Лондоні, постраждали 11 людей.

Минулими вихідними в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.