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У Брюсселі люди під час дзвінка пожежникам зможуть показати відео з місця події

П'ятниця, 1 березня 2024, 17:37

Брюссельська пожежно-рятувальна служба створила технічну можливість для того, щоб громадяни під час дзвінка могли включити відеотрансляцію з місця подій і пожежники одразу отримали максимально точну інформацію. 

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда". 

Починаючи з 1 березня, у разі дзвінка до пожежно-рятувальної служби люди зможуть увімкнути пряму трансляцію зі свого смартфона так, щоб її побачили диспетчери, і потім показали команді, яка буде їхати на виклик.

Технологічна інновація, яку впровадили брюссельські пожежники, є першою подібною в країні. 

"Фото чи відео одразу дають більше інформації, ніж будь-які слова… Коли є повідомлення про пожежу чи підозру на неї, ми завжди висилаємо групу. Але коли люди будуть ділитися відеоінформацією, простіше визначити, які ресурси необхідні", – прокоментував речник служби Вальтер Дер’юв. 

Для такої опції потрібно буде надати згоду на доступ до камери телефона і відкрити надіслане службами посилання. Розмову при цьому можна не переривати. На додачу це вирішує проблему з визначенням місця, оскільки люди у стресі не завжди можуть чітко пояснити, де вони перебувають.

З проханням ввімкнути відео оператор буде звертатися не в усіх, а лише окремих випадках. 

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю сталася велика пожежа у житловому будинку в Лондоні, постраждали 11 людей. 

Минулими вихідними в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.

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