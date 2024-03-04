При пожаре в доме престарелых на западе Германии погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Бедбург-Гау в западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство DPA.

Полиция сообщила в понедельник утром, что пожар вспыхнул ночью.

Жизнь одного человека находится в опасности, пожарный и полицейский получили серьезные ранения, еще 15 человек – незначительные травмы.

46 жителей дома престарелых пришлось эвакуировать. Причина пожара до сих пор не выяснена.

Фото: DPA

Сначала об этом сообщила региональная общественная телерадиокомпания WDR.

Когда пожарная бригада прибыла около 5 утра, ситуация была драматической, сообщила WDR со ссылкой на представителя пожарной бригады. Некоторым пожарным пришлось разбивать окна, чтобы спасти жителей.

Напомним, в Брюсселе создали техническую возможность для того, чтобы граждане во время звонка могли включить видеотрансляцию с места событий и пожарные сразу получили максимально точную информацию.

В феврале в испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек.