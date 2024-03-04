При пожаре в доме престарелых на западе Германии погибли четыре человека
Понедельник, 4 марта 2024, 10:59
Четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Бедбург-Гау в западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство DPA.
Полиция сообщила в понедельник утром, что пожар вспыхнул ночью.
Жизнь одного человека находится в опасности, пожарный и полицейский получили серьезные ранения, еще 15 человек – незначительные травмы.
46 жителей дома престарелых пришлось эвакуировать. Причина пожара до сих пор не выяснена.
Сначала об этом сообщила региональная общественная телерадиокомпания WDR.
Когда пожарная бригада прибыла около 5 утра, ситуация была драматической, сообщила WDR со ссылкой на представителя пожарной бригады. Некоторым пожарным пришлось разбивать окна, чтобы спасти жителей.
Напомним, в Брюсселе создали техническую возможность для того, чтобы граждане во время звонка могли включить видеотрансляцию с места событий и пожарные сразу получили максимально точную информацию.
В феврале в испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек.