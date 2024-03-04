Після появи європейської місії із захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides, штаб-квартира якої розташована в грецькому місті Лариса, Греція хотіла б відігравати важливішу роль в обороні ЄС.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр оборони країни Нікос Дендіас, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні бути в змозі захистити себе", – сказав він.

Грецький міністр додав, що Європейський Союз може досягти цього у співпраці з НАТО та іншими союзниками.

"Ми намагаємося створити власну оборонну промисловість в Греції та Європі, яка могла б задовольнити потреби Євросоюзу", – зазначив глава Міноборони Греції.

Минулого тижня грецький фрегат Hydra вирушив до Червоного моря, оскільки країна взяла на себе командування місією ЄС.

За його словами, і Греція, і Європейський Союз стурбовані "витонченим підходом" хуситів, які використовують морські міни і зброю підводних човнів під час атак.

Греція хоче реформувати свою армію за прикладом Фінляндії. Вона також прагне модернізувати свою оборонну промисловість і активізувати діяльність своїх суднобудівних верфей.

Влада країни розробила багатомільярдний 10-річний план закупівель, який передбачає придбання до 40 нових винищувачів F-35 у США, трьох фрегатів у Франції і гелікоптерів Black Hawk американського виробництва.

Греція також хоче виробляти безпілотники і системи протидії безпілотникам, а також веде переговори зі США про спільне проєктування і будівництво фрегатів класу Constellation для грецьких ВМС. За словами Дендіаса, іноземні фрегати можуть обслуговуватися на грецьких верфях.

Як відомо, з 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.