После появления европейской миссии по защите гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides, штаб-квартира которой расположена в греческом городе Лариса, Греция хотела бы играть более важную роль в обороне ЕС.

Об этом в интервью Reuters заявил министр обороны страны Никос Дендиас, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны быть в состоянии защитить себя", – сказал он.

Греческий министр добавил, что Европейский Союз может достичь этого в сотрудничестве с НАТО и другими союзниками.

"Мы пытаемся создать собственную оборонную промышленность в Греции и Европе, которая могла бы удовлетворить потребности Евросоюза", – отметил глава Минобороны Греции.

На прошлой неделе греческий фрегат Hydra отправился в Красное море, поскольку страна взяла на себя командование миссией ЕС.

По его словам, и Греция, и Европейский Союз обеспокоены "изощренным подходом" хуситов, которые используют морские мины и оружие подводных лодок во время атак.

Греция хочет реформировать свою армию по примеру Финляндии. Она также стремится модернизировать свою оборонную промышленность и активизировать деятельность своих судостроительных верфей.

Власти страны разработали многомиллиардный 10-летний план закупок, который предусматривает приобретение до 40 новых истребителей F-35 у США, трех фрегатов у Франции и вертолетов Black Hawk американского производства.

Греция также хочет производить беспилотники и системы противодействия беспилотникам, а также ведет переговоры с США о совместном проектировании и строительстве фрегатов класса Constellation для греческих ВМС. По словам Дендиаса, иностранные фрегаты могут обслуживаться на греческих верфях.

Как известно, с 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.