Ультраправий кандидат здобув перемогу на виборах мера міста на сході Німеччини

Кандидат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") виграв вибори мера невеликого містечка Гроссширма на сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Рольф Вайганд, який є депутатом "АдН" у земельному парламенті Саксонії, отримав 59,4% голосів у неділю, легко перемігши двох інших кандидатів.

Однак на виборах мера він балотувався як "незалежний кандидат", тобто не був офіційно висунутий "АдН".

Вибори в місті з населенням 5500 мешканців провели після раптової смерті багаторічного очільника міста Фолькмара Шрайтера наприкінці минулого року.

Вайганд також балотувався на попередніх виборах мера, але зазнав поразки від Шрайтера.

Останнім часом Німеччиною прокотилася хвиля протестів проти ультраправих після того, як журналістське розслідування виявило, що ультраправі екстремісти зустрічалися минулого року, щоб обговорити депортацію мільйонів іммігрантів або просто людей з мігрантським походженням.

На цій зустрічі були присутні деякі члени "Альтернативи для Німеччини", а також члени консервативного правоцентристського Християнсько-демократичного союзу.

Згідно з останніми німецькими опитуваннями, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" показала найгірший результат з червня 2023 року.