Ультраправый кандидат одержал победу на выборах мэра города на востоке Германии

Кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") выиграл выборы мэра небольшого городка Гроссширма на востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Рольф Вайганд, который является депутатом "АдГ" в земельном парламенте Саксонии, получил 59,4% голосов в воскресенье, легко победив двух других кандидатов.

Однако на выборах мэра он баллотировался как "независимый кандидат", то есть не был официально выдвинут "АдГ".

Выборы в городе с населением 5500 жителей провели после внезапной смерти многолетнего главы города Фолькмара Шрайтера в конце прошлого года.

Вайганд также баллотировался на предыдущих выборах мэра, но потерпел поражение от Шрайтера.

В последнее время по Германии прокатилась волна протестов против ультраправых после того, как журналистское расследование обнаружило, что ультраправые экстремисты встречались в прошлом году, чтобы обсудить депортацию миллионов иммигрантов или просто людей с мигрантским происхождением.

На этой встрече присутствовали некоторые члены "Альтернативы для Германии", а также члены консервативного правоцентристского Христианско-демократического союза.

Согласно последним немецким опросам, ультраправая "Альтернатива для Германии" показала худший результат с июня 2023 года.