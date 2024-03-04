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Країни ЄС домовилися продовжити заходи для скорочення споживання газу

Понеділок, 4 березня 2024, 15:14

Країни ЄС досягли політичної згоди щодо того, щоби і далі у скоординований спосіб скорочувати споживання газу і забезпечити достатні запаси на нову зиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує пресслужба Ради ЄС.

Рада ЄС досягла політичної згоди щодо рекомендації продовжити скорочувати попит на газ у скоординований спосіб.

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"Хоча безпека постачання для країн ЄС покращилася, все ще необхідне подальше скорочення попиту для того, щоб забезпечити достатні запаси газу на  наступну зиму", – зазначили у комюніке. 

Йдеться про інструмент, який ЄС задіяв у 2022 році у відповідь на енергетичну кризу, спровоковану нападом Росії на Україну. Постанову про скорочення попиту на газ у березні 2023 року продовжували на рік – до кінця березня 2024 року. 

Досягнена політична домовленість у Раді ЄС передбачає, що країни члени мають і протягом цього року – до кінця березня 2025 року – продовжувати працювати над скороченням споживання газу, прагнучи досягти скорочення від 15% і більше, порівняно з їхніми середніми обсягами споживання у період з 1 квітня 2017 до 31 березня 2022 року. 

З 2025 року, як очікують, почнуть діяти положення євродиректив про енергоефективність і відновлювані джерела енергії, які таким чином внесуть структурне скорочення попиту.

Дану домовленість Рада ЄС ще має схвалити офіційно, це очікувано відбудеться найближчими тижнями. 

Нагадаємо, в уряді України виключили можливість продовження з Росією угоди про транзит газу, термін дії якої спливає у 2024 році, та розраховують після цього запропонувати українську ГТС європейським партнерам. 

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Енергетика