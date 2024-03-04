Страны ЕС договорились продолжить меры для сокращения потребления газа

Страны ЕС достигли политического согласия относительно того, чтобы и дальше скоординированным образом сокращать потребление газа и обеспечить достаточные запасы на новую зиму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

Совет ЕС достиг политического согласия по рекомендации продолжить сокращать спрос на газ скоординированным способом.

"Хотя безопасность поставок для стран ЕС улучшилась, все еще необходимо дальнейшее сокращение спроса, чтобы обеспечить достаточные запасы газа на следующую зиму", – отметили в коммюнике.

Речь идет об инструменте, который ЕС задействовал в 2022 году в ответ на энергетический кризис, спровоцированный нападением России на Украину. Постановление о сокращении спроса на газ в марте 2023 года продлевалось на год – до конца марта 2024 года.

Достигнутая политическая договоренность в Совете ЕС предусматривает, что страны члены должны и в течение этого года – до конца марта 2025 года – продолжать работать над сокращением потребления газа, стремясь достичь сокращения от 15% и более, по сравнению с их средними объемами потребления в период с 1 апреля 2017 до 31 марта 2022 года.

С 2025 года, как ожидается, начнут действовать положения евродиректив об энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, которые таким образом внесут структурное сокращение спроса.

Данную договоренность Совет ЕС еще должен одобрить официально, это ожидаемо произойдет в ближайшие недели.

Напомним, в правительстве Украины исключили возможность продления с Россией соглашения о транзите газа, срок действия которого истекает в 2024 году, и рассчитывают после этого предложить украинскую ГТС европейским партнерам.