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Страны ЕС договорились продолжить меры для сокращения потребления газа

Понедельник, 4 марта 2024, 15:14

Страны ЕС достигли политического согласия относительно того, чтобы и дальше скоординированным образом сокращать потребление газа и обеспечить достаточные запасы на новую зиму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

Совет ЕС достиг политического согласия по рекомендации продолжить сокращать спрос на газ скоординированным способом.

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"Хотя безопасность поставок для стран ЕС улучшилась, все еще необходимо дальнейшее сокращение спроса, чтобы обеспечить достаточные запасы газа на следующую зиму", – отметили в коммюнике.

Речь идет об инструменте, который ЕС задействовал в 2022 году в ответ на энергетический кризис, спровоцированный нападением России на Украину. Постановление о сокращении спроса на газ в марте 2023 года продлевалось на год – до конца марта 2024 года.

Достигнутая политическая договоренность в Совете ЕС предусматривает, что страны члены должны и в течение этого года – до конца марта 2025 года – продолжать работать над сокращением потребления газа, стремясь достичь сокращения от 15% и более, по сравнению с их средними объемами потребления в период с 1 апреля 2017 до 31 марта 2022 года.

С 2025 года, как ожидается, начнут действовать положения евродиректив об энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, которые таким образом внесут структурное сокращение спроса.

Данную договоренность Совет ЕС еще должен одобрить официально, это ожидаемо произойдет в ближайшие недели.

Напомним, в правительстве Украины исключили возможность продления с Россией соглашения о транзите газа, срок действия которого истекает в 2024 году, и рассчитывают после этого предложить украинскую ГТС европейским партнерам.

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Энергетика