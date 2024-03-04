Глава Минобороны Польши прокомментировал падение объекта на севере страны

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объект, который 4 марта упал возле села Милаково на севере страны, – это, скорее всего, метеорологический шар.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует портал Onet.

По словам Косиняка-Камыша, к ситуации с падением объекта на севере Польши привлечены "полиция и все службы".

"Из этой информации, которую я получил, кажется, что это, скорее всего, был метеорологический шар, который упал. Такие инциденты случаются, но к каждой такой информации мы подходим с осторожностью", – добавил он.

Глава польского Минобороны считает, что ситуацией должны заниматься "гражданские службы, а не военные": "Это метеорологический шар. Конечно, государственные силы и службы всегда будут служить для того, чтобы обезопасить и уточнить, какой объект упал".

В то же время представитель Варминско-Мазурской полиции Рафал Яцковский сообщил, что объект передадут для исследования военным.

По неофициальной информации, шар прилетел с территории Калининградской области РФ. Пока неизвестно, что это был за тип воздушного шара.

Напомним, 4 апреля 2023 года в великопольском Ракове, вблизи границы с Куявско-Поморским воеводством, на жилой дом упал металлический предмет. Он сильно повредил крышу, пробил ее и упал внутрь.

В октябре выяснилось, что это была часть трактора.