Україна і Франція поглиблюють співпрацю для відбудови Чернігівщини

Українське профільне міністерство співпрацюватиме з французьким агентством для відбудови Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, пише "Європейська правда".

Меморандум про співпрацю уклали з Французьким агентством міжнародного технічного співробітництва Expertise France.

"Expertise France забезпечить всебічну підтримку відновлення Чернігівщини, з фокусом на експертизі та інноваціях. Пріоритетними для нас є реконструкція та євроінтеграція. Ми прагнемо розпочати роботу якомога швидше, тому вже працюємо над структуруванням проєктів технічної допомоги", – зазначив гендиректор агентства Жеремі Пельє.

Допомога Чернігівській області та її громадам, зокрема Ічні, Нового Білоусу, Нової Басані, Остеру, Прилук, Семенівки, Новгород-Сіверського району, буде надаватися через два проєкти агентства.

Для зручнішої роботи Expertise France створить проєктний Офіс взаємопідтримки громад у Чернігові, за участю міжнародних і місцевих експертів.

Серед іншого, планують консервацію даху обласного академічного театру у Чернігові, підтримку місцевих інноваційних проєктів, відновлення протирадіаційних укриттів у центральних лікарнях області, підтримку органів місцевого самоврядування, у тому числі через навчальні проєкти у темах інновацій, мобільності, сільського господарства, культури та спадщини.

Чернігівська область і перед цим отримувала від Франції гуманітарну допомогу і підтримку на відновлення інфраструктури.

Також Франція готує план допомоги постраждалим культурним пам’яткам Одеси.

Нагадаємо, на підтримці Чернігівської області зосередилася також Латвія.