Украина и Франция углубляют сотрудничество для восстановления Черниговщины

Украинское профильное министерство будет сотрудничать с французским агентством для восстановления Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет "Европейская правда".

Меморандум о сотрудничестве заключили с Французским агентством международного технического сотрудничества Expertise France.

"Expertise France обеспечит всестороннюю поддержку восстановления Черниговщины, с фокусом на экспертизе и инновациях. Приоритетными для нас являются реконструкция и евроинтеграция. Мы стремимся начать работу как можно скорее, поэтому уже работаем над структурированием проектов технической помощи", – отметил гендиректор агентства Жереми Пелье.

Помощь Черниговской области и ее громадам, в частности Ичне, Новому Белоусу, Новой Басани, Остеру, Прилукам, Семеновке, Новгород-Северскому району, будет предоставляться через два проекта агентства.

Для более удобной работы Expertise France создаст проектный Офис взаимоподдержки общин в Чернигове, с участием международных и местных экспертов.

Среди прочего, планируют консервацию крыши областного академического театра в Чернигове, поддержку местных инновационных проектов, восстановление противорадиационных укрытий в центральных больницах области, поддержку органов местного самоуправления, в том числе через учебные проекты в темах инноваций, мобильности, сельского хозяйства, культуры и наследия.

Черниговская область и перед этим получала от Франции гуманитарную помощь и поддержку на восстановление инфраструктуры.

Также Франция готовит план помощи пострадавшим культурным памятникам Одессы.

Напомним, на поддержке Черниговской области сосредоточилась также Латвия.