Кулеба подякував Бельгії за гроші на снаряди та поговорив про підсилення ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб провели телефонну розмову; однією з основних тем була військова підтримка для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба розповів у своєму Twitter (X).

Кулеба розповів, що Аджа Лябіб висловила співчуття Україні у зв’язку з трагедією в Одесі, де внаслідок влучання "Шахеда" у будинок загинули 12 людей, серед яких п’ятеро дітей.

"Поінформував бельгійську колегу про поточну ситуацію на фронті і подякував Бельгії за додатковий внесок на закупівлю артилерійських снарядів для України… Також наголосив на важливості посилення української ППО, особливо наших спроможностей ППО біля лінії фронту", – зазначив міністр закордонних справ.

Також він висловив вдячність бельгійській колезі за підтвердження того, що Бельгія, як головуюча у Раді ЄС країна, максимально сприятиме тому, щоб рішення стосовно євроінтеграції України ухвалювалися своєчасно.

Окрім того, обговорювали підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо, минулого тижня Бельгія пообіцяла 200 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи.

На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія "знайшла" до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна доправити в Україну за кілька тижнів, якщо на це знайдуться гроші.

Видання Financial Times повідомляло, що необхідна сума складає 1,5 мільярда доларів.

Згодом Міноборони Чехії повідомило, що заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади та Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.