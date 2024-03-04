Кулеба поблагодарил Бельгию за деньги на снаряды и поговорил об усилении ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб провели телефонный разговор; одной из основных тем была военная поддержка для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (X).

Кулеба рассказал, что Аджа Лябиб выразила соболезнования Украине в связи с трагедией в Одессе, где в результате попадания "Шахеда" в дом погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

"Проинформировал бельгийскую коллегу о текущей ситуации на фронте и поблагодарил Бельгию за дополнительный вклад в закупку артиллерийских снарядов для Украины... Также подчеркнул важность усиления украинской ПВО, особенно наших возможностей ПВО у линии фронта", – отметил министр иностранных дел.

Также он выразил благодарность бельгийской коллеге за подтверждение того, что Бельгия, как председательствующая в Совете ЕС страна, будет максимально способствовать тому, чтобы решения относительно евроинтеграции Украины принимались своевременно.

Кроме того, обсуждали подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Напомним, на прошлой неделе Бельгия пообещала 200 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европы.

На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия "нашла" до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно доставить в Украину за несколько недель, если на это найдутся деньги.

Издание Financial Times сообщало, что необходимая сумма составляет 1,5 миллиарда долларов.

Впоследствии Минобороны Чехии сообщило, что заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.