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У Греції під охороною поліції уклали перший одностатевий шлюб

Понеділок, 4 березня 2024, 22:59

Поліція Греції 4 березня заявила, що скерувала співробітників по боротьбі з расизмом для охорони першого в країні одностатевого шлюбу між чоловіками, який відбувся після ухвалення відповідного закону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) грецька поліція опублікувала листа від чоловіків, які дякують правоохоронцям за "допомогу і уважну присутність на нашому весіллі".

"Це весілля було першим шлюбом між двома чоловіками в Греції... і через те, що ми отримали погрози нашій фізичній недоторканності, ми звернулися до вас", – йдеться в листі.

"Найголовніше, що наш шлюб, який відбувся в присутності трьох наших неповнолітніх дітей, був вільний від страху і тривоги, як це і повинно бути для вільних людей", – додали чоловіки.

За даними ЗМІ, церемонія відбулась напередодні, 3 березня, на острові Родос. У ній узяли участь двоє чоловіків із Австралії. Вони побажали не розкривати своїх імен.

У лютому парламент Греції легалізував одностатеві шлюби та усиновлення, незважаючи на протидію багатьох депутатів консервативної партії влади та заперечення впливової в країні православної церкви.

Законопроєкт особисто підтримував грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, який назвав його "важливою віхою" для прав людини в країні. Греція стала першою православною країною, яка пішла на такий крок.

Опитування громадської думки раніше показувало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.

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