У Греції під охороною поліції уклали перший одностатевий шлюб

Поліція Греції 4 березня заявила, що скерувала співробітників по боротьбі з расизмом для охорони першого в країні одностатевого шлюбу між чоловіками, який відбувся після ухвалення відповідного закону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) грецька поліція опублікувала листа від чоловіків, які дякують правоохоронцям за "допомогу і уважну присутність на нашому весіллі".

"Це весілля було першим шлюбом між двома чоловіками в Греції... і через те, що ми отримали погрози нашій фізичній недоторканності, ми звернулися до вас", – йдеться в листі.

"Найголовніше, що наш шлюб, який відбувся в присутності трьох наших неповнолітніх дітей, був вільний від страху і тривоги, як це і повинно бути для вільних людей", – додали чоловіки.

🚓"Ειλικρινείς και από καρδιάς ευχαριστίες στον Διοικητή του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής καθώς και στους έμπειρους και ευγενικούς αστυνομικούς που μας κάλυψαν σε όλη την τελετή και μετά από αυτή." pic.twitter.com/TVDYz2A3Vm — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 4, 2024

За даними ЗМІ, церемонія відбулась напередодні, 3 березня, на острові Родос. У ній узяли участь двоє чоловіків із Австралії. Вони побажали не розкривати своїх імен.

У лютому парламент Греції легалізував одностатеві шлюби та усиновлення, незважаючи на протидію багатьох депутатів консервативної партії влади та заперечення впливової в країні православної церкви.

Законопроєкт особисто підтримував грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, який назвав його "важливою віхою" для прав людини в країні. Греція стала першою православною країною, яка пішла на такий крок.

Опитування громадської думки раніше показувало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.