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В Греции под охраной полиции заключили первый однополый брак

Понедельник, 4 марта 2024, 22:59

Полиция Греции 4 марта заявила, что направила сотрудников по борьбе с расизмом для охраны первого в стране однополого брака между мужчинами, который состоялся после принятия соответствующего закона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) греческая полиция опубликовала письмо от мужчин, которые благодарят правоохранителей за "помощь и внимательное присутствие на нашей свадьбе".

"Эта свадьба была первым браком между двумя мужчинами в Греции... и из-за того, что мы получили угрозы нашей физической неприкосновенности, мы обратились к вам", – говорится в письме.

"Самое главное, что наш брак, который состоялся в присутствии трех наших несовершеннолетних детей, был свободен от страха и тревоги, как это и должно быть для свободных людей", – добавили мужчины.

По данным СМИ, церемония состоялась накануне, 3 марта, на острове Родос. В ней приняли участие двое мужчин из Австралии. Они пожелали не раскрывать своих имен.

В феврале парламент Греции легализовал однополые браки и усыновление, несмотря на противодействие многих депутатов консервативной партии власти и возражения влиятельной в стране православной церкви.

Законопроект лично поддерживал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, который назвал его "важной вехой" для прав человека в стране. Греция стала первой православной страной, которая пошла на такой шаг.

Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.

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Греция ЕвроЖизнь