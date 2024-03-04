В Греции под охраной полиции заключили первый однополый брак

Полиция Греции 4 марта заявила, что направила сотрудников по борьбе с расизмом для охраны первого в стране однополого брака между мужчинами, который состоялся после принятия соответствующего закона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) греческая полиция опубликовала письмо от мужчин, которые благодарят правоохранителей за "помощь и внимательное присутствие на нашей свадьбе".

"Эта свадьба была первым браком между двумя мужчинами в Греции... и из-за того, что мы получили угрозы нашей физической неприкосновенности, мы обратились к вам", – говорится в письме.

"Самое главное, что наш брак, который состоялся в присутствии трех наших несовершеннолетних детей, был свободен от страха и тревоги, как это и должно быть для свободных людей", – добавили мужчины.

🚓"Ειλικρινείς και από καρδιάς ευχαριστίες στον Διοικητή του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής καθώς και στους έμπειρους και ευγενικούς αστυνομικούς που μας κάλυψαν σε όλη την τελετή και μετά από αυτή." pic.twitter.com/TVDYz2A3Vm — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 4, 2024

По данным СМИ, церемония состоялась накануне, 3 марта, на острове Родос. В ней приняли участие двое мужчин из Австралии. Они пожелали не раскрывать своих имен.

В феврале парламент Греции легализовал однополые браки и усыновление, несмотря на противодействие многих депутатов консервативной партии власти и возражения влиятельной в стране православной церкви.

Законопроект лично поддерживал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, который назвал его "важной вехой" для прав человека в стране. Греция стала первой православной страной, которая пошла на такой шаг.

Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.