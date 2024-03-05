У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя

Заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що відрядження лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка на конгрес "Європейської народної партії" підписали.

Як повідомила "Українська правда", про це Корнієнко сказав в ефірі телемарафону 4 березня.

Віцеспікер заявив, що відрядження експрезидента Порошенка на конгрес ЄНП "щойно було підписане".

Одночасно він заперечив наявність системної проблеми з непогодженням візитів депутатів на події за кордоном та заявив, що депутати опозиційних фракцій торік їздили у відрядження частіше, ніж монобільшість".

"Іноді в нас є певні підстави забороняти або не дозволяти виїзд. Вони безпекові, чітко регламентовані… Немає такої проблеми системної. Наразі вже перебуває один чи двоє представників "Європейської солідарності" за кордоном і Петро Олексійович також поїде на свій з’їзд Європейської народної партії", – сказав віцеспікер.

Зауважимо, конгрес ЄНП проходитиме вже у середу у Румунії, а дорога туди за відсутності авіасполучення займає один день.

За даними "Європейської правди", раніше керівництво ЄНП письмово зверталося до Зеленського та Стефанчука з листами-проханнями про дозвіл на поїздку Порошенка на конгрес.

Необхідно також зауважити, що подібні поїздки керівництва Євросолідарності не потребують фінансування з бюджету, тобто причина їхнього блокування не пов'язана з міркуваннями економії державних коштів.

Як відомо, за останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами. Серед іншого, Порошенко заявив, що його не випустли на Мюнхенську безпекову конференцію нібито через загрозу його життю. У Раді тоді заявили, що не отримували від Порошенка "заяв і відповідних документів".

29 лютого єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист Порошенка з проханням вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон і врахувати цю ситуацію у євроінтеграційному прогресі України.

Після цього віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

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