В Раде в последний момент подписали командировку Порошенко, о которой просили из Брюсселя

Заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что командировку лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко на конгресс "Европейской народной партии" подписали.

Как сообщила "Украинская правда", об этом Корниенко сказал в эфире телемарафона 4 марта.

Вице-спикер заявил, что командировка экс-президента Порошенко на конгресс ЕНП "только что была подписана".

Одновременно он отрицает наличие системной проблемы с несогласованием визитов депутатов на события за рубежом и заявил, что депутаты оппозиционных фракций в прошлом году ездили в командировки чаще, чем монобольшинство".

"Иногда у нас есть определенные основания запрещать или не разрешать выезд. Они безопасности, четко регламентированы... Нет такой проблемы системной. Сейчас уже находится один или двое представителей "Европейской солидарности" за рубежом и Петр Алексеевич также поедет на свой съезд Европейской народной партии", – сказал вице-спикер.

Заметим, конгресс ЕНП будет проходить уже в среду в Румынии, а дорога туда при отсутствии авиасообщения занимает один день.

По данным "Европейской правды", ранее руководство ЕНП письменно обращалось к Зеленскому и Стефанчуку с письмами-просьбами о разрешении на поездку Порошенко на конгресс.

Необходимо также заметить, что подобные поездки руководства Евросолидарности не требуют финансирования из бюджета, то есть причина их блокирования не связана с соображениями экономии государственных средств.

Как известно, за последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами. Среди прочего, Порошенко заявил, что его не выпустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявлений и соответствующих документов".

29 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи опубликовал письмо Порошенко с просьбой повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу и учесть эту ситуацию в евроинтеграционном прогрессе Украины.

После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды", почему "война" между Зеленским и Порошенко разрушает европейское будущее Украины.