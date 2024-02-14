Франція на 50% наростила імпорт СПГ із Росії

Французький імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) зріс на 50% з одночасним збільшенням потоків палива з Франції до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Центр досліджень енергетики і чистого повітря (CREA).

За даними CREA, французький імпорт російського СПГ зріс на 50% у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас поставки газу з Франції до інших країн ЄС зросли на 17%.

Приміром, газовий експорт Франції до Німеччини зріс на 165%, а до Іспанії – на 108%, йдеться в звіті.

Імпорт природного газу з РФ до Туреччини зріс на 14% у січні через різке зростання попиту, повідомляє CREA.

Згідно з дослідженням, у січні 2024 року найбільшими імпортерами російського викопного палива були Китай, Туреччина, Індія, Євросоюз та Бразилія.

Найбільшими імпортерами російського викопного палива в ЄС були Угорщина, Франція, Словаччина, Іспанія та Чехія, при цьому обсяг імпорту трубопровідного газу Угорщиною в січні 2024 року впав на 18%, відзначає CREA.

Доходи РФ від морських поставок нафти впали на 7%, від морських поставок нафтопродуктів – на 17%, від СПГ – зменшились на 23%, стверджує дослідження.

Як вказує CREA, загальний імпорт нафти в Китай знизився на 11%, водночас імпорт російської нафти морським транспортом зріс на 7%.

Імпорт російської нафти в Індію в січні впав на 19%, але Нью-Делі все ще залишається найбільшим покупцем нафти з РФ, що постачається морським транспортом.

За даними дослідників, у січні 2024 року 50% російської нафти та нафтопродуктів було перевезено танкерами, які підпадають під дію політики обмеження цін на нафту.

Зазначають, 64% російської нафти перевезли "тіньові" танкери, які не підпадають під обмеження ціни, а середня ціна на нафту з РФ марки Urals зросла вперше за два місяці до 64,45 доларів за барель, що вище цінового ліміту.

CREA закликала збільшити штрафи для тих, хто порушує граничні ціни, а також запровадити штрафи та заборонити ті судна, які визнані винними у порушенні санкцій.

"OFAC має продовжувати застосовувати санкції до суден, які порушують цінові обмеження. Інші відомства повинні посилити розслідування щодо суб'єктів-порушників", – йдеться у звіті.

Раніше повідомляли, що міністерка енергетики Великої Британії Клер Коутінью пізніше цього місяця закличе європейські держави припинити імпорт російського СПГ через побоювання, що він може опинитися в енергетичній системі Британії.

Імпорт російського СПГ до Великої Британії заборонений з січня 2023 року.

Зауважимо, Фінляндія хоче з 2025 року відмовитись від імпорту СПГ з Росії.

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